'Американська шпіонка': Жорін постібався з росіянки за 'публічне приниження' Abrams

Український офіцер зазначив, що "скрєпна" росіянка раптом забула традиційні російські непристойні жести.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін дотепно "постібався" з росіянки, яка влаштувала "публічне приниження" американського танка Abrams у Москві.

У своєму Telegram Жорін опублікував фрагмент відео, на якому росіянка показує непристойний жест трофейній західній техніці та бажає екіпажу "горіти в пеклі". Офіцер ЗСУ іронічно додав, що ця жінка має зацікавити ФСБ.

"Радив би звернути увагу на цю жінку співробітникам ФСБ. Якщо вона ф*ки тикає, а не скрєпний руський шиш - виходить американська шпіонка!" - іронічно прокоментував Жорін. Відео дня

Що передувало

У Москві для росіян влаштували "свято трофеїв" перед сакральним 9 травня. Подивитися на західну техніку прийшли найпалкіші прихильники "русского мира". Серед натовпу помітили невгамовну жінку, яка влаштувала власну "показову помсту" західній техніці. Росіянка знімала броню на планшет та показувала непристойний жест.

На уточнювальне питання, кому адресовано жест, росіянка самовдоволено відповіла: "Це "Абрамсу" грьобаному. Горіти їм в пеклі разом з екіпажем".

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