Жінка потрапила у поле зору під час огляду трофейної заморської техніки.

У Москві для росіян влаштували "свято трофеїв" перед сакральним 9 травня. Подивитися на західну техніку прийшли найпалкіші прихильники "русского мира".

Як повідомляє LUXTA, серед натовпу помітили невгамовну жінку, яка влаштувала власну "показову помсту" західній техніці. Росіянка знімала броню на планшет та показувала непристойний жест.

На уточнювальне питання, кому адресовано жест, росіянка самовдоволено відповіла: "Це "Абрамсу" грьобаному. Горіти їм в пеклі разом з екіпажем".

Канал іронічно додав, що "бабка-комсомолка вирішила поглянути на трофейну заморську техніку". "Як мало радянським людям треба для щастя", - додав канал.

Інші дивні новини "русского мира"

Як повідомляв УНІАН, у Росії окупантів офіцерського складу заочно поховали: їх родичам розсилають іменні урни для праху, хоча самі військові РФ ще живі.

Про це свідчить історія матері окупанта, який бере участь у війні проти України в якості "бойового медика". В одній з груп в соціальних мережах, присвячених темі "СВО", вона поскаржилася, що отримала додому похоронну урну.

Крім того, УНІАН розповідав, як російський окупант Олексій Воронін пішов вбивати українців через борги і кредити. Додому загарбник повернувся без кінцівки, але радіє, що отримав мільйони компенсації та купив квартиру.

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