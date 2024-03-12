Наразі там гасять пожежу.

Дрони атакували нафтобазу в Нижегородській області. Наразі там вирує пожежа.

Про це повідомив губернатор області Гліб Нікітін. При цьому, як розповіли місцеві, на нафтобазі горить установка з перегонки нафти - так звана атмосферно-вакуумна трубчатка, яка є однією з ключових для таких підприємств.

Як уточнив Нікітін, атака дрона сталася в районі Кстовської промзони. Обійшлося без постраждалих, загоряння гасять.

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За даними українського журналіста Дениса Казанського, у Нижегородській області спалахнула нафтобаза "Лукойлу", який вже оголосив про зупинку підприємства.

Інші атаки безпілотників по Росії

Раніше губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляв, що в небі над Курськом працювала протиповітряна оборона. Пізніше він відзвітував про збиття українського дрона.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що безпілотник скинув на Бєлгородський район чотири вибухові пристрої. Вибухи пошкодили лінії електропередачі.

У ніч на 12 березня в російському місті Орел сталася серйозна пожежа на нафтобазі. Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в місті "сталося падіння" безпілотного літального апарата. "Атаці піддався об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння", - написав він у Telegram-каналі.

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