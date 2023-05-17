Безпілотник нібито не долетів і зачепився за дерева.

У Росії заявляють про нібито чергову атаці дронами по Москві. Вранці російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на екстрені служби повідомило, що в лісосмузі біля Тарутине в Калузькій області виявили уламки безпілотника, але боєприпасів на дроні не було.

Baza повідомляє, що БПЛА виявив водій великовантажа ще вчора – близько 19 години. Нібито він став свідком гучного вибуху, після якого полетіла хвиля бруду, уламків і гілок.

"Безпілотник, що впав в Калузькій області, летів на надмалій висоті і зачепився за крони дерев. ... За попередніми даними, БПЛА летів у бік Москви", – пише Telegram-канал.

Відео дня

Джерела Baza стверджують, що боєприпаси на дроні все ж були. За даними джерел, дрон був начинений вражаючими елементами - "маленькими кульками". Основну частину безпілотника знайти не можуть.

Атаки на Кремль - що потрібно знати

На початку місяця російські окупанти заявили, що нібито московський Кремль був атакований безпілотниками. У мережі з'явилися відео вибухів над куполом Сенатського палацу в Кремлі. У РФ заявили, що в момент передбачуваної атаки російського диктатора Володимира Путіна в Кремлі не було. Попри це, російська сторона звинуватила Україну в спробі вбити його.

На початку тижня в районі Кремля нібито знову помітили дрон.

Україна продовжує заперечувати причетність до цих ударів. Президент України Володимир Зеленськийвисловлював думку, що росіяни використовують ці атаки для виправдання ударів по українських територіях і наголошував, що Україна б не приховувала, якби вдарила по Москві.

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