Майже 32% опитаних підтримують таку практику.

Більше половини (55%) росіян висловили негативне ставлення до ідеї помилування учасників війни в Україні, раніше засуджених за тяжкі злочини. Майже 32% опитаних підтримують таку практику. Про це йдеться в результатах дослідження соціологічної групи Russian Field.

Аналіз показав, що жінки ставляться до цієї практики більш скептично: 60% з них не підтримують помилування, в той час як 27% висловили свою підтримку. Серед чоловіків 48% виступають проти, 39% висловлюють підтримку.

Також з'ясувалося, що частка тих, хто підтримує помилування, зростає з віком. Серед респондентів старше 60 років думка розділилася майже порівну: 43% підтримують помилування, 42% не підтримують.

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Злочини помилуваних ув'язнених в РФ

По всій Росії десятки злочинів, скоєних колишніми засудженими, які повернулися з війни з Україною, призвели до жорсткого поводження з населенням. За словами правозахисників, ще десятки злочинів залишаються незареєстрованими.

Як пише The Wall Street Journal, злочини, скоєні засудженими солдатами, можуть зруйнувати уявлення президента Володимира Путіна про те, що його дії в Україні захищають Росію від ворогів.

Наприклад, помилуваний після участі у війні проти України житель Оренбурга зґвалтував п'ятикласницю. 11-річна дівчинка з Соль-Ілецька прийшла до сусіда Юрія Гаврилова на прохання матері-забрати колонку. Коли дівчинка затрималася, мати забила тривогу і викликала поліцію. Незважаючи на те, що Гаврилов вимагав від дівчинки не розповідати про те, що трапилося нікому, мати відразу все зрозуміла з огляду на вигляд дитини. Дівчинка була вся в синцях.

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