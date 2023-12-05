Звільнення засуджених стало одним із способів поповнити ряди, не вдаючись до непопулярної мобілізації резервістів.

По всій Росії десятки злочинів, скоєних колишніми засудженими, які повернулися з війни з Україною, призвели до жорсткого поводження з населенням. За словами правозахисників, ще десятки злочинів залишаються незареєстрованими.

Як пише The Wall Street Journal, злочини, скоєні засудженими солдатами, можуть зруйнувати уявлення президента Володимира Путіна про те, що його дії в Україні захищають Росію від ворогів.

Путінська армія ув'язнених зазнала великих втрат. Спочатку нею керував Євген Пригожин, а потім їх стали включати в штрафні підрозділи російської армії. Вербування в'язнів розпочалося, коли кампанія Путіна в Україні значною мірою зупинилася, і його армії було потрібно більше військ. Звільнення засуджених стало одним із способів поповнити ряди, не вдаючись до непопулярної мобілізації резервістів.

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Росія не називає загальне число засуджених, завербованих "Вагнером" і Міністерством оборони, але дані тюремної служби свідчать про скорочення загального числа ув'язнених в країні більш ніж на 35 000 осіб в період з травня 2022 року по січень 2023 року. З тих пір служба не публікувала цифр.

Помилування може також означати зняття судимості з рецидивістів. Голова Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова каже, що російські суди видаляють з баз даних судимості багатьох чоловіків, амністованих за участь у бойових діях в Україні. Якщо вони вчиняють нові злочини, їх не судять як рецидивістів, а значить, не можуть покарати за всією суворістю закону. А до деяких судді ставляться більш м'яко, тому що вони воювали проти України.

У зв'язку зі зростанням числа злочинів російська держава опинилася в скрутному становищі. Путін звеличує російських чоловіків, які воюють в Україні. Конфлікт дає засудженим злочинцям шанс постати в образі справжніх патріотів, їх портрети виставляються в місцевих музеях, присвячених героям війни. Деяких з них запрошують виступити з лекціями в російських школах, більше 60 з яких були перейменовані на честь солдатів. Після повернення в Росію засуджені рекрути можуть жити своїм життям, як помилувані. Деякі влаштовуються на роботу, але ніякої програми по ресоціалізації не існують. Тому мирні жителі турбуються, що буде далі.

Для багатьох російських в'язнів пропозиція грошей і помилування переважила страх смерті. Один боєць "Шторму Z" розповів, що отримував зарплату в розмірі 70 000 рублів на місяць. Це вдвічі більше середньої зарплати в його регіоні Росії.

"У мене був вибір: гнити у в'язниці ще вісім років або спробувати вижити шість місяців в Україні. Я вибрав останнє", - сказав один з бійців.

Активістка організації "Русь сидящая" Яна Гельмель каже, що у деяких ув'язнених виникає манія величі. Після багатьох років, проведених у в'язницях, вони раптом вважають, що були обрані державою для захисту країни і тепер можуть здійснювати нові злочини без наслідків.

Голова Фонду Ольга Романова каже, що в міру зростання числа злочинів уряд намагається утримати засуджених від повернення додому. Засуджені, завербовані Міністерством оборони з квітня, кажуть, що їх змушували продовжувати контракти, термін яких закінчувався через шість місяців.

Зеки, що воюють проти України

Розв'язана Росією війна проти України перетворила всю систему кримінального правосуддя РФ на інструмент військового вербування. І на фронті в Україні зеків використовували і продовжують використовувати в основному як гарматне м'ясо.

Як пише The New York Times, в розформованій ПВК "Вагнер" заявляли, що тільки в їх рядах служило близько 50 тисяч ув'язнених, і кожен п'ятий з них помер. Крім того, за словами тих, хто вижив і родичів, більшість з тих, хто залишився в живих, отримали серйозні травми, в тому числі психологічні.

Помилуваний після участі у війні проти України житель Оренбурга зґвалтував п'ятикласницю. 11-річна дівчинка з Соль-Ілецька прийшла до сусіда Юрія Гаврилова на прохання матері-забрати колонку. Коли дівчинка затрималася, мати забила тривогу і викликала поліцію. Незважаючи на те, що Гаврилов вимагав від дівчинки не розповідати про те, що трапилося нікому, мати відразу все зрозуміла з огляду на вигляд дитини. Дівчинка була вся в синцях.

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