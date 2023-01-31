Його промову підтримали оплесками.

У російському Касимові депутат розповів школярам, що вони можуть опинитися "на днищі соціального життя".

Депутат місцевої міської думи Роман Вереїн опублікував відео, де він запитує у школярів, чи сиділи вони три дні "не жрамши" і тиждень без грошей. "Коли через деякий час хтось із вас опиниться під економічним плінтусом, на днищі соціального життя, буде валятися на смітнику, стріляти бухло, бички на вулицях, не кажіть, що ми вас не збирали, не попереджали і не орієнтували", -заявив він.

Депутат закликав підлітків вступати до вузу, в якому сам навчається. "Не сидіть як гальма. Ось, як ти зараз, зрозумів? Будеш подихати на вулиці, жерти нічого - згадаєш. Вникайте. Потім назад дороги не буде. Вступайте до ВНЗ агротехнологічного! Там нормальні викладачі: нікого не душать, нікого не тиснуть, сам навчаюся зараз там в магістратурі, все нормально", - додав російський депутат.

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Пропаганда РФ в школах

Нагадаємо, у британській розвідці повідомляють про мілітаризацію освіти в Російській Федерації.

Раніше стало відомо, що в школах Бєлгородської області хочуть запровадити спеціальну програму для вчителів, в ході якої їх навчатимуть тому, як повідомляти учням про втрату батьків на війні.

Нещодавно в РФ звинуватили в "дискредитації" російської армії депутата, яка закликала витрачати гроші на школи, а не на війну.

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