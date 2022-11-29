Відповідну програму запровадять у Бєлгородській області.

До кінця 2022 року у школах Бєлгородської області Росії, яка межує з Україною, запровадять програму "Піклуємося разом". У рамках програми вчителів навчатимуть, як повідомляти учням про втрату "єдиного годувальника".

Як пише російське видання "Медиазона", проект запропонували місцеві чиновники. Зазначається, що викладачів шкіл у рамках програми навчать, як повідомляти учням про втрату батька і як правильно поводитися, щоб не нашкодити при цьому школярам.

Так, соціальним педагогам, психологам і класним керівникам треба буде "ненав'язливо і дбайливо" підтримувати емоційний стан дітей.

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За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, у школах створять цифровий сервіс для психологічної допомоги учням, які втратили одного з батьків.

"Ресурс збиратиме всю інформацію від моменту втрати батька до закінчення дитиною школи", – додав він.

Видання наголошує, що з початку російського вторгнення в Україну на війні загинули щонайменше 92 особи з Бєлгородської області.

Втрати Росії на війні в Україні

За даними Генштабу ВСУ, станом на ранок 29 листопада 2022 року втрати РФ на війні в Україні становили приблизно 88 380 осіб. За добу українські захисники ліквідували 480 російських окупантів.

Крім того, Сили оборони України за тиждень знищили до 70% особового складу одного із підрозділів російських окупантів у Луганській області.

Раніше повідомлялося, що українські воїни ліквідували окупанта Сергія Самошкіна (позивний "Пірат"). Він був працівником Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, а також одним із засновників фейкового "міністерства державної безпеки "ДНР".

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