На його ділянку нібито скинули вибухівку.

У Бєлгородській області безпілотний літальний апарат скинув вибухівку на дільницю підполковника поліції.

Про це пише російський Telegram-канал Baza з посиланням на джерела. За їхніми даними, йдеться про заступника начальника одного з відділів регіонального управління економічної безпеки та протидії корупції Олексія Ч. Поліцейський загинув, в атаці звинувачують Україну.

"Український дрон скинув боєприпас на його ділянку в Щетинівці. У цей момент Олексій був на вихідному дні і косив газон", - пишуть вони.

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Інциденти в Бєлгородській області:

Як відомо, після початку повномасштабної агресії проти України в Бєлгородській області трапляються пожежі, вибухи і атаки безпілотників.

В кінці квітня російський літак Су-34 скинув бомбу прямо в центрі Бєлгорода, в результаті цього біля житлового будинку утворилася величезна воронка, постраждали люди та будівлі.

Пізніше в місті та області знаходили інші авіаційні бомби ФАБ-500.

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