Міноборони РФ зробило заяву у зв'язку з атакою.

У РФ заявили про новий "захід" невідомого БПЛА на Бєлгородську область після нічної атаки на Москву. Як зазначив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков, дрон збили на підльоті до міста.

Про це чиновник висловився в Telegram. За його словами, зараз з'ясовуються деталі про "наслідки на землі".

Також про "вдалу" роботу ППО відзвітувало Міністерство оборони РФ. Там заявили, що дрон вдалося збити близько 14:15 за мск і звинуватили в атаці Київ.

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"Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат був знищений над територією Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що до "дронової" атаки Гладков також звинуватив ЗСУ в обстрілі селища Уразово. Там пошкоджено близько 16 домоволодінь, є 6 поранених, повідомляв Гладков.

Вночі в Москві зафіксували "стовп вогню" під час атаки БПЛА

Нагадаємо, в ніч на суботу, 26 серпня, в Москві місцеві зловили в кадр "стовп вогню" під час атаки невідомих БПЛА. Про роботу ППО повідомляв мер столиці Сергій Собянін. Через вибухи був оголошений план "Ковер", перекрили три центральні аеропорти - Внуково, Шереметьєво та Домодєдово.

На тлі паніки у РФ видання The New York Times поділилося версією, чому Москва так часто "горить". Там зазначили, що ЗСУ таким чином показують Росії, що Київ, попри повільний контрнаступ, може завдати сильного удару у відповідь. Однак великого стратегічного ефекту Україні це не дає, заявила експерт з Міжнародного Фонду Карнегі за мир Тетяна Станова.

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