Окупант бідкається, що "вдячні росіяни" пограбували його, поки той "проливав кров за свій народ".

У Бурятії невідомі розграбували будинок "героя СВО". Злочинці викрали автомобіль, цінні речі з будинку і прихопили навіть унітаз.

Як розповів окупант російським пропагандистам, "вдячні росіяни" навідувалися у його будинок щонайменше двічі. Друге проникнення відбулося вже після того, як будівлю опечатала поліція.

"Розруха. Усе розкидали. Теплу підлогу всю повиривали. Блок із неї зняли, вирізали. За великим рахунком не залишилося майже нічого. Найдорожчий збиток - це був автомобіль, дизельний генератор, дизельна гармата, тобто вельми дорога. На нашій же ділянці є у нас прибудова. У ній багато інструментів робітничих знаходилося, дорогих теж, якісних. Теж це все винесли. Але винесли вже, коли залізли вони сюди повторно. Тобто вже після слідчих, після всього. Коли ми це вже запечатали назад", - бідкається окупант.

Однак грабіжники не зупинилися на техніці та інструментах. За найкращими традиціями російського народу, з будинку також викрали унітаз.

"Навіть до смішного. Вони зняли унітаз. Тобто - навіщо? Для чого? Де мораль? Тобто я відбуваю добровольцем на СВО (війну РФ проти України), тобто я воюю у чужій країні. Я на чужій землі буквально кров свою проливав за свій народ, за свою республіку. Тобто за жителів нашої Бурятії. А після повернення звідти я виявляю, що у мене розкривають будинок, викрадають машину. Тобто - де мораль?", - емоційно заявив окупант.

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