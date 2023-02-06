Милиці хлопчику не запропонували, та й мати йому не допомогла.

У Пензенській області РФ підлітку зі зламаною ногою довелося повзти на четвертий поверх, щоб зробити рентген. Ліфти у поліклініці у вихідні не працюють.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", підліток підвернув ногу, коли грав із друзями на вулиці. Вдома біль посилився, і мама вирішила відвезти сина до поліклініки. Однак там на неї чекав сюрприз: виявилося, що у вихідні ліфтера немає, ліфт не працює, а рентген знаходиться на четвертому поверсі.

"Кріпіться, далі своїм ходом", - сказали підлітку та його мамі в реєстратурі.

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Милиць дитині не запропонували, тож хлопчик поповз сходами на четвертий поверх. Мати тим часом не поспішала йому допомогти, а фільмувала муки сина.

Згодом ролик поширвся у соцмережах і на нього відреагував місцевий губернатор. Чиновник заявив, що встановлювати рентген на четвертому поверсі - дурість і доручив провести службову перевірку.

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