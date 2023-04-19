Поруч з тілом знайшли передсмертну записку.

У Пермському краю РФ восьмикласник скоїв самогубство через нерозділене кохання до товариша.

Як повідомляє Telegram-канал "База", тіло 15-річного Романа (ім'я змінено) знайшли в одному із покинутих будинків. Поруч зі школярем був лише рюкзак, порожні блістери від антидепресантів, а також передсмертна записка - у ній хлопець пояснив, що на самогубство його підштовхнули почуття до товариша.

"Я дуже люблю Олега (ім'я змінено), а він мене - ні. Я не хочу жити. Олег, пробач мені за все, мені краще померти, ніж відчувати страждання. Мене не розуміє мати, я її ненавиджу, бабуся пробач за все - я жахлива людина. Я хочу, щоб ви знали, що я вмираю від нерозуміння та неприйняття. Я хочу стосунків із Олегом, а він мене не розуміє, тому я обираю смерть", - йшлося у записці.

Як пише канал з посиланням на текст записки, восьмикласник був "одержимим" коханим і називав його "сенсом життя", проте той не відповідав взаємністю. Так само Роман вказав, що в тому, що сталося, "винні всі", а накласти на себе руки він вирішив через "неприйняття і нерозуміння".

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