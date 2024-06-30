За словами очевидців, вибухів було кілька десятків. Місцевість огоронув чорний густий дим.

В ніч на 30 червня у Нижньому Новгороді (РФ) сталася потужна пожежа на виробничому майданчику з утилізації відходів.

Як заявили у місцевому підрозділі МНС, пожежі надали другий рівень складності. З вогнем борються й досі.

Водночас у місцевих пабліках з'явилися відео та фото з місця події. На кадрах видно вогняні "гриби" та масштаби поширення полум'я. Очевидці кажуть, що чули багато вибухів. За словами деяких, вибухів було кілька десятків. Місцевість огорнув чорний густий дим.

За даними рятувальників, інформація про загиблих і постраждалих не надходила. Пожежу все ще ліквідовують.

Останні пожежі в РФ

Нагадаємо, як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 24 червня вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз Росії.

За його словами, це один із найкращих бойових підрозділів України і його результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни. Він наголосив, що українці мають знати і бути вдячними за "мінусування" економічного потенціалу Росії, який працює на війну.

Водночас атаки тривають. Рано вранці 28 червня в Росії БПЛА атакували нафтобазу в Тамбовській області, виникла пожежа. Про це повідомив губернатор області Максим Єгоров. Він стверджує, що загоряння було "невелике".

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