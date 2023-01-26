Колишній президент Росії кинувся люто захищати господаря Кремля.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв вибухнув черговою істерикою на адресу України. Повний ненависті пост в Телеграм з'явився у відповідь на недавню заяву Володимира Зеленського.

В інтерв'ю журналістам український президент заявив, що Володимир Путін сьогодні для нього – "ніхто", тому зустрічатися з ним планів немає.

Дана заява глави Української держави викликала цілу бурю емоцій у Медведєва. Спершу він заявив, що у "не дуже здорових людей" є властивість наділяти в своїй уяві інших людей власними ж фобіями і проблемами.

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Після цього екс-президент відразу перейшов до образ Зеленського, ймовірно, демонструючи, як саме працює подібна психологічна проекція у випадку самого Медведєва.

"Ця істота навіть не клоун вже, а просто цирковий песик, пудель біля ніг дресирувальника, який гавкає по його плеску в долоні", – написав Медведєв на адресу Зеленського, але при цьому точно описуючи власне становище в російській еліті.

Особливу злість у Медведєва, по всій видимості, викликає усвідомлення, що на Заході в цілому згодні з думкою Зеленського.

"Марення всіляко підтримують західні ескулапи, які регулярно відвідують хворого за місцем проживання. Ще й роблять пацієнту з палати 404 грошові, збройові і словесні ін'єкції, що стимулюють його маячний стан", – написав він.

Заява Зеленського про Путіна

В інтерв'ю британському каналу Sky News, яке з'явилося сьогодні, президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін сьогодні - "ніхто", і що не ясно, хто сьогодні ухвалює рішення в Росії. З цієї причини зустріч з господарем Кремля неможлива.

"Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... Я дійсно не розумію, хто ухвалює рішення в Росії", – сказав Зеленський.

Після цього прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков різко розкритикував Зеленського і заявив, що український президент "сам давно перестав бути можливим опонентом" для глави РФ.

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