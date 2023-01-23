За його словами, у війні винні "США та їхні сателіти", які могли б проявити агресію щодо Росії.

Екс-президент РФ, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв не перестає шокувати абсурдними заявами щодо війни. Цього разу він заявив, що наближається Третя світова.

Як повідомляє пропагандистський ТАСС, Медведєв назвав так звану "спецоперацію" - "вимушеним і крайнім заходом Росії у відповідь на підготовку агресії з боку США та їх сателітів".

"Та спеціальна операція, яка проводиться, стала вимушеним і крайнім заходом, відповіддю на підготовку агресії з боку США та їхніх сателітів. Очевидно, що світ впритул підійшов до загрози Третьої світової війни через те, що відбувалося", - заявив Медведєв на засіданні бюро вищої ради "Єдиної Росії".

Відео дня

Скандальні заяви Дмитра Медведєва

Медведєв вкрай часто шокує дивними та абсурдними заявами щодо війни. Досить довго агресії політика не знаходилося пояснень, але згодо ккс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що Медведєв постійно пиячить.

Майже щодня Медведєв говорить про Україну. Нещодавно він заявив, що Угорщина і Польща захоплять західні регіони України, Євросоюз розвалиться після повернення до його складу Британії, а на базі Німеччини буде створено "четвертий рейх", до якого нібито увійдуть, зокрема Румунія, Польща, Словаччина, Чехія та "Київська Республіка". Російський олігарх Євген Пригожин назвав такі прогнози Медведєва "еротичними фантазіями".

Згодом Медведєв видав нову порцію маячні щодо пропозиції США прийняти у себе росіян, які тікають від путінської мобілізації. Кремлівський блазень також пригрозив ядерною зброєю американцям.

Вас також можуть зацікавити новини: