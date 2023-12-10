При цьому Айшат Кадирова є державною чиновницею і працює в уряді Чечні.

24-річна дочка Рамзана Кадирова Айшат, яка працює міністром культури Чечні, "засвітила" брендову сумочку, вартість якої перевищує 2 млн рублів.

Елітний аксесуар Айшат Кадирова "вигуляла" на весіллі свого родича по чоловіку. На помпезній церемонії донька чеченського лідера з'явилася у довгій шубі та із сумочкою бренду Fendi.

Як зазначає Телеграм-канал "Ищи своих", вартістю такої моделі сумки Peekaboo ISeeU Petite - 20 000 тисяч євро, або понад 2 млн рублів. Очевидно, це доволі багато для державного чиновника.

Відео дня

Айшат Кадирова - що відомо про доньку лідера Чечні

У жовтні цього року 24-річна дочка Рамзана Кадирова Айшат стане віцепрем’єркою Чечні із соціальних питань. Це рішення схвалив глава Чечні.

Сам Кадиров зауважив, що пропозицію про призначення Айшат Кадирової на цю посаду висунув голова парламенту Чечні Муслім Хучієв на розширеному засіданні уряду.

"Безумовно, Айшат Кадирова зробила великий внесок у покращення діяльності регіонального Мінкульту, нагромадила досвід роботи", – написав він.

Примітно, що це не перша державна посада Айшат Кадирової – раніше вона була заступницею міністра культури Чечні, а потім і сама очолила це міністерство.

Вас також можуть зацікавити новини: