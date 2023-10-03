Раніше вона обіймала посаду міністра культури.

24-річна дочка Рамзана Кадирова Айшат стане віцепрем’єркою Чечні із соціальних питань. Це рішення схвалив глава Чечні.

Про це повідомив сам Кадиров у своєму Telegram-каналі. Він зауважив, що пропозицію про призначення Айшат Кадирової на цю посаду висунув голова парламенту Чечні Муслім Хучієв на розширеному засіданні уряду.

"Я підтримав пропозиції Мусліма Хучієва. Безумовно, Айшат Кадирова зробила великий внесок у покращення діяльності регіонального Мінкульту, нагромадила досвід роботи", – написав він.

Відео дня

Примітно, що це не перша державна посада Айшат Кадирової – раніше вона була заступницею міністра культури Чечні, а потім і сама очолила це міністерство.

Родичі Кадирова у владі в Чечні

Рамзан Кадиров відомий не лише своїми відео в Тікток, але й призначенням родичів на найбільш значущі посади в Чечні. У квітні 2023 року він призначив свого племінника радником з силового блоку. Раніше Хамзат Кадиров мав посаду віце-прем'єра Чечні і міністра майнових та земельних відносин Республіки.

У лютому йому вже доводилося виправдовуватися за таку політику. Журналісти провели розслідування і зʼясували, що на вищих посадах у Чечні перебуває щонайменше 47 членів сімʼї Кадирова. Тоді він прокоментував це словами "кому довіряю, того і призначаю".

Вас також можуть зацікавити новини: