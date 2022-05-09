Замість розкладу телепрограми росіяни бачать нагадування про те, що російська армія веде війну проти України та вбиває тисячі мирних людей.

У Росії на 9 травня невідомі зламали мережу мовлення телеканалів. Замість розкладу телепрограми росіяни бачать нагадування про те, що російська армія веде війну проти України та вбиває тисячі людей.

Про це пише російський сайт Readovka.

Жителі з різних регіонів країни-окупанта скаржаться, що замість святкової програми на 9 травня бачать повідомлення з текстом: "На ваших руках кров тисяч українців й сотень їхніх вбитих дітей. ТБ та влада брешуть - ні війні".

Таку картинку росіяни спостерігають на різних провайдерах та телевізійних сервісах. Фото екрану з'явилися у мережі.

Раніше Група хакерів Anonymous здійснила нову атаку на російські бази даних. Цього разу вони зламали базу Головного управління облаштування військ та цивільного будівництва, яка належить Міністерству оборони Російської Федерації.

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