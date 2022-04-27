Російські солдати жили в радіоактивних руїнах корівника.

Російські військові облаштовували свої позиції в радіаційних руїнах в Чорнобильській зоні. Окупанти так поспішали втекти під час відступу, що забули свої шкарпетки та спіднє.

Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Друга армія світу" спала в корівниках, ходила в калошах, а коли відступала, забула панчохи та спідню білизну. Радіаційні окопи та позиції армії РФ в зоні відчуження", – розповів Нєбитов.

На оприлюднених кадрах видно, що військові РФ облаштували свої позиції в просоченому радіацією будівлі корівника, що вже частково розвалилася. При цьому замість дверей використовували старе покривало, до якого прив'язали камінь.

Російські окупанти так швидко тікали від українських військових, що забули шкарпетки та спіднє, що сушили на мотузці, а також велику кількість взуття й вкрадену у жителів Київської області побутову техніку.

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 березня стало відомо про те що окупанти пішли з території ЧАЕС, на якій вони пробули місяць. За цей час російські загарбники копали окопи в "Рудому лісі" та жили там.

Крім того, тікаючи від ЗСУ військові РФ прихопили з собою ряд опромінених "сувенірів", які самі її випромінюють. У зв'язку з цим багато окупантів отримали великі дози радіації.

Вас також можуть зацікавити новини: