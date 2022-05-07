Житель міста виявив дивну знахідку у власному будинку та викликав саперів.

Знайдена в Бучі Київської області колба з ртуттю виявилася радіоактивною - росіяни вкрали її з Чорнобильської АЕС.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

"Бучанин виявив дивну знахідку у власному будинку після гостювання в ньому окупантів та викликав саперів. Пізніше з'ясувалось, що радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму. Речовину вилучили та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН писав, що в Бучі окупанти в одному з будинків залишили після себе отруйну речовину - ртуть. Посудина мала в собі приблизно 400 грамів рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 грамів. Для чого вороги залишили отруйну речовину в житлі, неясно.

Захоплення ЧАЕС: що відбувалося

24 лютого 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну надійшла інформація про захоплення російськими військовими Чорнобильської атомної електростанції.

9 березня внаслідок бойових дій електростанція перестала отримувати зовнішнє живлення, необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Увімкнулися аварійні дизельні електрогенератори. Міжнародне агентство з атомної енергії втратило зв'язок з моніторинговими системами гарантій на ЧАЕС. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники "Укренерго", проте окупанти знову його обривали.

Після понад трьох тижнів, ввечері 20 березня, вдалося провести часткову ротацію персоналу.

31 березня Державне агентство України з управління Зоною відчуження повідомило, що російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС. Перед відходом окупанти мародерствували на ЧАЕС: вкрали, зокрема, чайники, кавоварки та комп'ютери. Крім того, вони забрали з собою групу полонених нацгвардійців.

Окрім того, стало відомо, що під час втечі росіяни пограбували поліцейський відділок і забрали з собою радіоактивні предмети, які правоохоронці вилучали у сталкерів.

2 квітня оперативний персонал ЧАЕС підняв над станцією український прапор.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, вивезені із зони відчуження речі, як і самі грабіжники, є пересувними джерелами радіації.

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