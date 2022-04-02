Радник глави МВС, експерт Вадим Денисенко констатував, що про наступника Путіна, який міг би очолити РФ шляхом перевороту, думати зарано.
Про це він висловився на брифінгу "Санкції проти РФ: що насправді може зламати режим Володимира Путіна?", цитує Укрінформ.
Структурних змін у російських елітах не слід чекати, оскільки у Путіна є ще гроші, щоб тримати "у теплій ванні" всіх, хто забезпечує стабільність його режиму, зазначив Денисенко.
У Росії є вісім впливових груп, але всі вони орієнтуються виключно на Путіна.
"І ці санкції – вони справді ударили по них, але у той же час вони не змушують їх міняти у цілому вектор розвитку і, тим більше, шукати наступника для Путіна", – сказав Денисенко.
Радник глави МВС зазначив, що наразі російська влада намагається "заливати грошима соціально незахищені верстви населення, і спеціально під них створюються певні програми, які у результаті потім і розкрутять більше інфляцію".
Понад те, у Росії навряд відбудуться масові скорочення. Цих людей, додав Денисенко, швидше за все відправлятимуть у неоплачувані відпустки.
"Для цих людей так чи інакше будуть намагатися створювати певні невеликі подачки, які не дадуть їм упасти зовсім на дно і не дадуть їм приводу для того, щоб починати певні революційні дії", – поінформував він.
Як писав УНІАН, з початку нападу Росії на Україну 24 лютого підтримка росіянами дій російського президента Володимира Путіна зросла до 83%.