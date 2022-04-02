У Росії є вісім впливових груп, але всі вони орієнтуються виключно на Путіна.

Радник глави МВС, експерт Вадим Денисенко констатував, що про наступника Путіна, який міг би очолити РФ шляхом перевороту, думати зарано.

Про це він висловився на брифінгу "Санкції проти РФ: що насправді може зламати режим Володимира Путіна?", цитує Укрінформ.

Структурних змін у російських елітах не слід чекати, оскільки у Путіна є ще гроші, щоб тримати "у теплій ванні" всіх, хто забезпечує стабільність його режиму, зазначив Денисенко.

У Росії є вісім впливових груп, але всі вони орієнтуються виключно на Путіна.

"І ці санкції – вони справді ударили по них, але у той же час вони не змушують їх міняти у цілому вектор розвитку і, тим більше, шукати наступника для Путіна", – сказав Денисенко.

Радник глави МВС зазначив, що наразі російська влада намагається "заливати грошима соціально незахищені верстви населення, і спеціально під них створюються певні програми, які у результаті потім і розкрутять більше інфляцію".

Понад те, у Росії навряд відбудуться масові скорочення. Цих людей, додав Денисенко, швидше за все відправлятимуть у неоплачувані відпустки.

"Для цих людей так чи інакше будуть намагатися створювати певні невеликі подачки, які не дадуть їм упасти зовсім на дно і не дадуть їм приводу для того, щоб починати певні революційні дії", – поінформував він.

Як писав УНІАН, з початку нападу Росії на Україну 24 лютого підтримка росіянами дій російського президента Володимира Путіна зросла до 83%.

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