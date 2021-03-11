Колишня учасниця російського реаліті-шоу «Дом-2» Елен Камінська пронесла на борт літак пиво та влаштувала дебош.
Читайте також"Кава, три хвилини, мотоцикл": п'яний росіянин пригрозив підірвати літакВідеозапис та подробиці інциденту опублікував Telegram-канал Mash.
«У Домодєдово затримали рейс S7 до Самари через п'яну пасажирку, - йдеться в одному з повідомлень. - Панянка пронесла на борт пиво, її спокійно з ним пропустили, але перед зльотом раптово почалися проблеми. Пляшку помітила стюардеса, і ні до чого хорошого це не привело».
Бортпровідниці довелося викликати на борт поліцейських, щоб втихомирити Камінську.
«На х** можете піти, тому що ви мене пустили з алкоголем та навіть цього не помітили, уявляєте. Така у вас робота ***, так?» - обурювалася дебоширка.
Все закінчилося тим, що дівчину зняли з рейсу.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Пізніше стало відомо, що бешкетницею виявилася екс-учасниця «Дому-2» Елен Камінська, яка також відома в соцмережах як Елла Корс: «Ранок вона зустріла у готелі з похміллям та плюшевим фламінго, який казна-звідки взявся».
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