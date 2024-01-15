Він обурився тим, як працюють російські перекупники.

Колишній генеральний директор"Роскосмосу" Дмитро Рогозін поскаржився на "карусель" українських безпілотних літальних апаратів по всій лінії фронту .

"По всьому Запорізькому фронту - карусель ворожих дронів. Думаю, на інших фронтах те ж саме. Ворожих дронів неміряно. Заїжджаєш в прифронтове село, ніби потрапив в осине гніздо - все аж дзижчить. Біля в'їзду в повітрі чергують ФПВ-дрони противника. Попарно. Один відразу атакує, інший фіксує поразку і атакує тих, хто поспішає на допомогу потерпілому", - написав він.

Рогозін розповів, що 13 січня 25 українських дронів атакували одну з позицій РФ, причому 14 з них - переслідували бойову машину піхоти. Він обурений тим, що у ЗСУ "FPV-дронів в надлишку", а майже в кожному піхотному взводі є оператори дронів. Екс-глава "Роскосмосу" вважає, що окупаційна армія повинна використовувати блокатори FPV-дронів, а також закуповувати власні БПЛА.

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"Дивують ціни у перекупників. Беруть аж кілька кінців з ціни виробу. Досить порівняти з тим, що вказано на AliExpress, і зрозуміти, нарешті, що як правило ми маємо справу зі злочинними спекулянтами. Вважаю, що за надання фронту виробів в три-чотири рази дорожче (а то і більше) того, що вони стоять по доставці, треба розстрілювати", - додав він.

Втрати Росії в Україні: останні дані

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що російська армія з початку повномасштабної війни втратила 370 тисяч 840 своїх солдатів.

Українські сили щодня публікують кадри знищення російської техніки та особового складу, в тому числі за допомогою різних безпілотних літальних апаратів.

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