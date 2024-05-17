Жертвою силовиків став військовослужбовець в/ч № 09332 сьомої військової бази (дислокується на території Абхазії).

Федеральна служба безпеки вбила військового РФ. Силовики вважають його пособником "Ісламської держави".

За даними каналу ASTRA, вночі на 16 травня під Черкеськом співробітники ФСБ убили 25-річного Іллю Бакланова - військовослужбовця в/ч № 09332 сьомої військової бази (дислокується на території Абхазії).

"Подробиці затримання невідомі, проте, за інформацією джерела ASTRA, нагору оперативники рапортували про те, що Бакланов планував якийсь теракт проти силовиків", - пише канал. Відео дня

ФСБ відзвітувало, що Бакланов під час затримання чинив опір - розв'язалася стрілянина, в якій він отримав поранення, від яких помер на місці. На місці події ФСБ виявили схованку з автоматом Калашнікова та саморобною бомбою.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії окупантів офіцерського складу заочно поховали: їх родичам розсилають іменні урни для праху, хоча самі військові РФ ще живі.

Про це свідчить історія матері окупанта, який бере участь у війні проти України в якості "бойового медика". В одній з груп в соціальних мережах, присвячених темі "СВО", вона поскаржилася, що отримала додому похоронну урну.

Крім того, УНІАН розповідав, як російський окупант Олексій Воронін пішов вбивати українців через борги і кредити. Додому загарбник повернувся без кінцівки, але радіє, що отримав мільйони компенсації та купив квартиру.

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