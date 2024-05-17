Федеральна служба безпеки вбила військового РФ. Силовики вважають його пособником "Ісламської держави".
За даними каналу ASTRA, вночі на 16 травня під Черкеськом співробітники ФСБ убили 25-річного Іллю Бакланова - військовослужбовця в/ч № 09332 сьомої військової бази (дислокується на території Абхазії).
"Подробиці затримання невідомі, проте, за інформацією джерела ASTRA, нагору оперативники рапортували про те, що Бакланов планував якийсь теракт проти силовиків", - пише канал.Відео дня
ФСБ відзвітувало, що Бакланов під час затримання чинив опір - розв'язалася стрілянина, в якій він отримав поранення, від яких помер на місці. На місці події ФСБ виявили схованку з автоматом Калашнікова та саморобною бомбою.
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Як повідомляв УНІАН, у Росії окупантів офіцерського складу заочно поховали: їх родичам розсилають іменні урни для праху, хоча самі військові РФ ще живі.
Про це свідчить історія матері окупанта, який бере участь у війні проти України в якості "бойового медика". В одній з груп в соціальних мережах, присвячених темі "СВО", вона поскаржилася, що отримала додому похоронну урну.
Крім того, УНІАН розповідав, як російський окупант Олексій Воронін пішов вбивати українців через борги і кредити. Додому загарбник повернувся без кінцівки, але радіє, що отримав мільйони компенсації та купив квартиру.