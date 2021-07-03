На реалізацію молодіжного арт-простору виділили майже 1 мільйон рублів.

У Бєлгородській області відкрили пам'ятник героям фільму "Операция Ы", студентам Шуріку і Ліді. Люди побачили в монументі родинні зв'язки з сумнозвісною нововоронезькою "Альонкою".

Про це повідомляє Бел.ru.

Як повідомили в уряді Бєлгородської області, у волоконівській Ютанівці з'явилася Студентська алея. Проект молодіжного арт-простору став переможцем конкурсу президентських грантів. На його реалізацію виділили майже 1 мільйон рублів.

Через кілька днів після відкриття бєлгородці в мережі стали помічати схожість бєлгородського монумента з нововоронезькою «Альонкою», яка викликала негативну реакцію місцевих жителів.

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Автор: Денис Прядко