У Бєлгородській області відкрили пам'ятник героям фільму "Операция Ы", студентам Шуріку і Ліді. Люди побачили в монументі родинні зв'язки з сумнозвісною нововоронезькою "Альонкою".
Про це повідомляє Бел.ru.
Як повідомили в уряді Бєлгородської області, у волоконівській Ютанівці з'явилася Студентська алея. Проект молодіжного арт-простору став переможцем конкурсу президентських грантів. На його реалізацію виділили майже 1 мільйон рублів.
Через кілька днів після відкриття бєлгородці в мережі стали помічати схожість бєлгородського монумента з нововоронезькою «Альонкою», яка викликала негативну реакцію місцевих жителів.
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