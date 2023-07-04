Російський терорист послався на свої джерела інформації.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) "здивував" інформацією про те, що наступ ЗСУ "не припиняється".

У своєму Telegram він заперечив російську повістку про те, що бойові дії на фронті "затихають": "За наявними у мене відомостями, ні про яке припинення наступу ЗСУ поки не йдеться", - вказав він.

Більш того, ситуація на запорізькому напрямку для окупантів загострюється: відзначається інтенсивне перекидання підкріплень української армії, заявив Гіркін.

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"Противник інтенсивно перекидає на запорізький фронт підкріплення і боєприпаси в дуже інтенсивному режимі", - констатував він.

Гіркін оголосив, що в Кремлі назрівають переговори про мир з Україною

Нагадаємо, що напередодні терорист Гіркін відзначився палкою критикою Кремля у зв'язку з чутками, що влада РФ перебуває на попередньому етапі підготовки до переговорів про укладення "мирного договору" з Україною.

Гіркін звинуватив Кремль та лідера РФ в тому, що вони живуть на "планеті рожевих поні" і висміяв ймовірність, що Україна погодитися говорити з Москвою, з урахуванням успіхів ЗСУ на фронті. Терорист вважає, що поки великі міста "за армією України", затія Кремля - провальна.

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