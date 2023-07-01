Терорист розлючений що бунтівникам-"вагнерівцям" за заколот нічого не було.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін відзначився песимістичними роздумами про заколот ПВК "Вагнер" та напророчив ще один.

Як написав Гіркін у Telegram, тиждень з моменту заколоту Євгена Пригожина дає можливість проаналізувати, що буде з Росією у майбутньому.

Гіркін розлючений, що "Вагнер" під час заколоту збив 6 вертольотів, літак, а також "мінуснув" понад 10 російських військовослужбовців, але бунтівників не покарано.

Відео дня

"Більше того - пан Пригожин вільно переміщається через державний кордон РФ, проживає в Петербурзі і влада вдає, що "так і треба". Жодних відставок осіб, які виявили під час заколоту некомпетентність і боягузливість - немає близько. Вищі державні діячі, які втекли закордон у день заколоту - все на своїх місцях", - заявив Гіркін.

Він констатував, що "ні слів засудження, ні навіть найменшого натяку на покарання з вуст особи, яка віддалено нагадує президента - не прозвучало". Тому, він пророкує ще один бунт в РФ.

"Черговий заколот – не за горами. Залишилося лише дочекатися великої поразки на фронті. І, так, - хто б його не почав - пручатися бунтівникам тепер не буде вже ніхто. Загалом ніхто. Бо не має сенсу ризикувати життям, захищаючи таку убогу та жалюгідну владу. До чого це призведе - я вже не раз писав... занадто багато "живих позаздрять мертвим". Але неможливо врятувати країну, володарі якої настільки прогнили, що втратили навіть елементарний інстинкт самозбереження, розмінявши його на можливість ще трохи "за будь-яку ціну нічого не робити", - підсумував терорист.

Заколот "Вагнера"

23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин оголосив про військовий заколот у Росії. Вже наступного дня "вагнерівці" увійшли в Ростов і взяли під контроль всі військові об'єкти, а потім рушили на Москву.

Марш на столицю закінчився за 200 кілометрів до Москви, коли Пригожин провів переговори із Олександром Лукашенком. "Вагнер" повернувся у польові табори.

Пригожина та його найманців не покарали, натомість поставили чіткі умови через заколот, який він влаштував проти військового командування РФ. До 1 липня Пригожину дали час закрити всі справи в Росії і забрати своє майно. Цим він активно займається, звільнюючи працівників та продаючи активи свого бізнесу.

Вас також можуть зацікавити новини: