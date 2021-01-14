Дівчаток врятували лікарі.

У Петербурзі поліція розбирається з черговою "групою смерті", через яку відразу троє дівчаток-підлітків намагалися разом накласти на себе руки.

Читайте такожУ мережі набирає популярності нова смертельна онлайн-гра: вже є жертвиПро це повідомляє Telegram-канал Baza з посиланням на співробітників поліції.

Зазначається, що цього разу мова йде не про групу, а, скоріше, про "канал смерті" – завдання підлітки отримували в пабліку в одному з популярних месенджерів, в якому саме, слідство поки не уточнює.

У поліцію звернулася мати 13-річної школярки, яка розповіла, що її донька не з'явилася вдома в звичайний час. При цьому жінка знайшла передсмертну записку від дівчинки, а ще та відправила матері дивне смс-повідомлення.

Як пише Telegram- канал ""Mash на Мойці", три 13-річні подруги-анімешниці створили "Клуб самогубців" в одному з месенджерів, обговорили там проблеми, зізналися один одному в коханні, купили снодійне та спробували одночасно вбити себе.

"Спілкувалися дівчатка в створеному ними ж чатику – домовилися там, як будуть залишати цей жорстокий світ, цитували поета Бориса рудого (повісився в 2001-му), згадували "Зошит смерті", анімешного героя Дазая (Вундеркінд з суїцидальними нахилами) та депресивні рядки репера ЛСП ("Ваш хлопчик втрачений і не знайдений")", – йдеться в повідомленні.

У підсумку школярки купили снодійне і випили близько 40 таблеток:

"Пощастило: ефект виявився не летальним, дітей вчасно знайшли та врятували. За фактом вже порушено кримінальну справу про доведення до самогубства".

Школярок "відкачали лікарі", зараз вони перебувають під наглядом, їхньому життю ніщо не загрожує.

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Автор: Катерина Шварц