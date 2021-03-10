Коли у дівчинки з'явився живіт, вона зізналася родичам, що вагітна від вітчима.

Мешканка села під Новосибірськом померла від інсульту, після того як дізналася, що її 14-річна дочка завагітніла від вітчима.

Про це повідомляє «Комсомольська правда».

Росіянка на ім'я Марія дізналася, що співмешканець зґвалтував її дочку Тамару ще в грудні.

"Маша не змогла пережити ганьби. У неї лопнула судина в мозку, і 9 лютого вона померла", - пояснила бабуся дівчинки.

Коли у дівчинки з'явився живіт, вона зізналася родичам, що вагітна від вітчима.

"Дівчинка зізналася, що вітчим вперше накинувся на неї в листопаді минулого року, коли їй було 14 років. Лікарі кажуть, що зараз робити аборт вже пізно - четвертий місяць пішов", - додала бабуся.

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Марія почала стосунки з 40-річним Віктором чотири роки тому. Бабуся дівчинки розповіла, що чоловік був судимий, пив і вживав наркотики. Коли він приїхав в село, він почав жити при храмі і працювати кочегаром в місцевій організації ЖКГ, де працювала сама.

Віктор не став одружуватися на Марії, незабаром знову почав вживати алкоголь, міг підвищити на неї голос або підняти руку, проте розлучитися з ним вона не наважилася.

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Автор: Денис Прядко