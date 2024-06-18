ЗМІ дізналися резонансні деталі про те, хто народив Кадирову 14 дітей.

У скандального очільника Чечні Рамзана Кадирова є власний гарем. Деяким наложницям на момент стосунків з ним не було й 18 років.

Як йдеться у великому розслідуванні "Проекта", Кадиров має "величезну кількість наложниць". На час стосунків із ними глава Чечні наказував муллам оформлювати ніках - одруження за ісламськими традиціями. Це захист від звинувачень у блуді. При цьому Кадиров не приховує свій гарем від чеченців.

Гарем по-чеченськи

Журналісти зазначили, що у 2013 році співачка Таміла Сагаїпової випустила пісню "Мій Нанак". У другому куплеті перераховано багато наложниць Кадирова, а Нанак - це змінене домашнє ім'я Кадирова, якого діти називають Нанат.

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Подейкують, що Сагаїпова і сама була в гаремі Кадирова. У пісні також згадують імена наложниць лідера Чечні, зокрема:

Медні Кадирову — офіційну дружину;

Фатіму Хазуєву — фіналістку єдиного в Чечні конкурсу краси;

Заміру (за паспортом Індіру) Джабраїлову — переможницю єдиного в Чечні конкурсу краси;

Амінат Ахматову — народну артистку Чеченської Республіки.

Пропаганда переконує, що Медні до своїх 42 років нібито народила Кадирову 14 дітей. Але це брехня, адже дітей Кадирову народжували наложниці, шлюб з якими він не може визнати офіційно. Діти Кадирова знають про своє походження.

17-річний син Кадирова Елі Кадиров народжений від Фатіми Хазуєвої. Вона ж народила йому трьох інших дітей: доньку Ашур і близнюків, які народилися у 2015 році. Матері дозволяють бачити дітей, але Кадиров особисто заборонив обіймати їх.

Кастинг наложниць

Кількох наложниць Кадиров обрав на єдиному конкурсі краси в Чечні навесні 2006 року. На подію не запросили сторонніх глядачів, пояснюючи це "турботою про мораль". Але насправді Рамзан влаштував шоу спеціально для своїх жінок.

Хазуєва посіла на конкурсі друге місце. Подейкують, що вже тоді вона була вагітна сином Кадирова у віці 14 років.

"Кадиров віддає перевагу незаймано юним дівчатам: школяркам або студенткам першого курсу. У нього є помічник, який зберігає контакти безлічі молоденьких чеченок - десятки, може навіть сотні", - розповіло інформоване джерело.

Одразу кілька джерел стверджують, що в нульових Кадиров "брав дівчат по бєспрєдєлу". Інколи їх просто викрадали на вулицях. Деяким зі своїх наложниць "Кадиров забороняв навіть думати про те, щоб народити від нього дитину".

"Проект" розповів історію Жанетти Мукуєвої - ровесниці Кадирова, з якою він був знайомий з юнацтва і нібито був у неї закоханий. Втім, Жанетта вийшла заміж за іншого чеченця, а на початку 2000-х розлучилася. Кадиров почав стосунки з жінкою.

26 вересня 2003 року Жанетту Мукуєву розстріляли невідомі на вулиці в Гудермесі. Двоє джерел стверджують, що розправу організував Кадиров.

"Добре пам’ятаю, як, почувши новину про смерть Жанетти, Рамзан зрадів", - заявило джерело.

За даними іншого джерела, на момент вбивства Мукуєва була вагітна.

Хутмат Дадаєва - ще одна наложниця Кадирова, яку офіційно називали йго "помічницею". Кадиров навіть публічно вітав її з днем народження, бажавши "щастя в особистому житті", але у 2017 році стосункам прийшов крах і Дадаєва позбавилася своєї високопоставленої посади.

Співачка Сагаїпова, яка написала пісню про його гарем, "знайшла близьку людину" під час стосунків з Кадировим. Це його розізлило. Після цього Тамілу прибрали з естради. Зараз вона живе за кордоном.

Чеченський "султан" хоч і вкрай жорстокий з неслухняними наложницями, але "слухняних дружин обсипає грошима".

"У свій час їх усіх селили в одному з нових багатоквартирних будинків у центрі Грозного. Потім багато хто з них отримав дорогі особняки в найбільш охоронюваному районі чеченської столиці, якраз за резиденцією Рамзана", - кажуть журналісти.

Зокрема, особняк у цьому районі є, зокрема, у Фатіми Хазуєвої.

Хто народив Адама?

Скандального сина чеченського лідера Адама Кадирова народила Заміра (Індіра) Джабраїлова - переможниця єдиного конкурсу краси в Чечні.

У дні конкурсу їй було 14 років, а Адама Кадирова вона народила через півтора року після цього. Адама з перших днів його життя представляли як сина офіційної дружини глави Чечні Медні.

У 2022 році за дивних обставин померли двоє наближених осіб до Адама Кадирова. Перший - Абдулкерім Еділов, професійний боєць MMA, тренер синів Кадирова. Еділов отримав посаду віцепрем'єра Чечні, раптово зник і помер у віці 31 року.

Другий - охоронець Мурат Агмерзоєв, відомий під позивним "Барс". Чоловік мав неофіційний титул найшвидшого стрільця в Чечні, працював інструктором в Університеті спецпризначенців, який зараз носить ім'я Володимира Путіна.

Кілька джерел підозрюють, що обох "Кадиров за щось покарав. Смерті збіглися з поширенням чуток, які "ганьблять сім'ю Кадирова".

"Одні стверджували, що Ерділов та Агмерзоєв нібито прогледіли захоплення Адама Кадирова наркотиками, що призвело до важкої автокатастрофи, в якій загинули випадкові люди. Інші обговорювали історію про те, що охоронці та син Кадирова нібито виявилися гомосексуалами", - зазначає видання.

"Проект" підсумовує, що гарем Кадирова налічував десятки дівчат, деякі з яких дотепер із ним близькі та народили йому дітей, а інші - кинуті або жорстоко покарані. Майже всі зв’язки Кадирова починалися, коли дівчатам не було 18, з деякими з них глава Чечні вступав в інтимний зв’язок до того, як вони досягли віку згоди.

Останні новини про Кадирова

"Новая газета Европа" 22 квітня випустила велике розслідування про стан здоров'я Кадирова: за даними журналістів, ще 2019 року йому діагностували некроз підшлункової залози, а після 2022 року його стан почав серйозно погіршуватися. У розслідуванні також стверджували, що 2023 року влада РФ запустила піар-кампанію, щоб показати, що з Кадировим усе гаразд.

Кадиров 7 травня був присутній на інавгурації президента Володимира Путіна. Глава Чеченської Республіки насилу піднімався сходами. Його помічники допомогли йому зняти піджак, коли він дістався до верху. Але російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму телеграмі написала про главу Чечні: "Здоров'я відмінне. Перевірила вручну - біцепс кам'яний".

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