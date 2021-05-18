Глава Чечні Рамзан Кадиров під час прямого ефіру в Instagram побачив образливий коментар на свою адресу та пригрозив знищити коментатора.
Як пише «Сноб», невідомий написав главі Чечні: «ти не людина, ти просто шайтан».
Кадиров зробив скріншот коментаря та заявив наступне:
«Якщо це ти мені пишеш, я знайду тебе. І ми подивимося, хто з нас шайтан. Самому тобі як там, не соромно? Як ти будеш дивитися у дзеркало? Ти ночами не будеш спати, будеш зараз заповіт робити: «Якщо я помру, допоможіть моїй родині». Як я допомагав іншим. Він буде плакати зараз. Свої дані прийшли мені ось сюди, в директ. Подивимося, хто з нас шайтан. Я дуже багато шайтанів знищував і тебе теж знищу».
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