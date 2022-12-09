Напередодні російський посол в Казахстані заявив, що він обурений "русофобським націоналізмом" в країні, натякнувши, що РФ може з цим "допомогти".

Громадськість у Казахстані обурена через слова російського посла Олексія Бородавкіна, який заявляв про нібито "русофобський радикальний націоналізм" в країні.

В інтерв'ю російським ЗМІ Бородавкін заявив, що в Казахстані все більше "проглядаються націоналістичні тенденції".

"На жаль, можу констатувати і висловити заклопотаність з приводу націоналістичних тенденцій – радикальні, підкреслю. Націоналістичні тенденції в Казахстані проглядаються все виразніше", – сказав Бородавкін.

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У разі якщо владі Казахстану потрібна буде допомога в боротьбі з "екстремістами" і "націоналістами", Росія зможе її надати, додав посол.

У відповідь казахський активіст Арман Шураєв закликав Бородавкіна, який шукає "фашистів" серед чужої нації, самому подивитися в дзеркало.

"Моє бездоганне знання російської мови дозволить мені дати відповідь цьому ідіоту, який в інтерв'ю фашистському ФСБ-шному "Супутнику" заявив, що в Казахстані живуть "нацисти-націоналісти" і якщо треба буде – "ми проведемо там "спецоперацію". Слухай, "проводилка" у тебе зламалася і у твого друга Путіна. Ви вже дев'ятий місяць отримуєте зв*здюлей від доблесних українців. І я можу сказати: не дай бог ви ще вирішите зайти до нас, легкої перемоги у вас не буде. Весь казахстанський степ буде усипаний трупами ваших мобіків. Коли ви говорите про "русофобію" у Казахстані, то в першу чергу цю русофобію сієте ви", – попередив активіст.

Активіст поцікавився у Бородавкіна, чи уявив той себе "губернатором степового краю", розмірковуючи про утиски російської культури в Казахстані. "Русофобія – це все, чого ви домоглися своїми діями", – підсумував активіст.

Підтримка росіянами війни проти України

За останніми даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

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