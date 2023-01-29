Недолуга спроба видати нову "перемогу" бойовиків ПВК "Вагнер" провалилася.

Російські пропагандисти знову похвалилися "знищенням" американських танків Abrams України. Втім, щось пішло не так, фейк "спалили" навіть коментатори.

Про "знищення" чергового Abrams повідомила низка російських пабліків. Зазначалося, що цю "перемогу" приписали собі найманці ПВК "Вагнер". Бойовики навіть фотопідтвердження надали.

Втім, краєвиди навколо аж ніяк не схожі на українську зиму. Авжеж, адже це Abrams знищений в Іраку у 2003 році. Цією світлиною окупанти "годують" росіян, переконуючи їх, що знищили танк, якого фізично ще нема в Україні.

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У соцмережах коментатори підняли на сміх недолугість окупантів. Деякі зазначили, що роспропаганда вже традиційно "знищує" техніку, яку Україна ще не отримала.

Популярні російські фейки

РФ вже не вперше хвалиться "знищенням" Abrams. Кілька днів тому окупанти заявили про нібито знищення першого американського танку М1 Abrams під Соледаром. Рашисти поширюють фейк про знищення Abrams за допомогою звичайного РПГ-18 "Муха".

Крім того, раніше у Міністерстві оборони України висміяли заяви Кремля щодо нібито знищення на фронті американських HIMARS.

Наприкінці грудня минулого року міністерство оборони РФ відзначилося новим фейком про "біолабораторії" в Україні.

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