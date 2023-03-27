Екс-дружина російського олігарха Кирила Шамалова знаходиться в "топі" найбільш розшукуваних осіб МВС РФ через наклеп.

Колишній зять лідера РФ Володимира Путіна й один з наймолодших російських олігархів Кирило Шамалов вирішив засадити свою колишню дружину за ґрати через скандальну прокремлівську журналістку Ксенію Собчак.

За даними "Московського Комсомольця", у лютому 2022 року Жана Шамалова дала інтерв'ю для YouTube каналу Собчак, в якому сказала кілька "необережних" слів про свого колишнього чоловіка. Тепер за його ініціативою поліція порушила проти жінки кримінальну справу про тяжку статтю про наклеп (128.1. КК РФ).

Як уточнює проект "ВЧК-ОГПУ", заяву на Шамалову представник олігарха написав незабаром після публікації ролика: він вимагав провести лінгвістичну експертизу за нібито вирваними з контексту реплікам й доклав до заяви диск з інтерв'ю колишньої. Тоді Шамалов заявив, що Жанна зганьбила його гідність, честь, а також ділову репутацію.

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У березні 2022 року проти неї порушили кримінальну справу, а в лютому 2023 року - оголосили в розшук. Зараз Жанна знаходиться в "топі" найбільш розшукуваних осіб з боку МВС РФ.

ЗМІ уточнюють, що екс-дружина Шамалова може навіть не знати про його судові претензії: поки що немає даних про те, що Жанна брала участь у слідчих діях, а у своїх соціальних мережах вона регулярно публікує "сторіз" про власні подорожі за кордоном, звертають увагу ЗМІ.

Розбрат між у "сім'ї" Шамалових та інтерв'ю Собчак

Відзначимо, що Кирило Шамалов був одружений на Катерині Тихоновій, яку вважають дочкою Володимира Путіна. За даними Reuters, пара одружилася у 2013 році, а вже у 2018 році Шамалов різко розлучився та одружився з Жанною.

Вже у 2021 році олігарх подав позов про визнання шлюбу недійсним, про це розповіла сама Жанна в листопаді цього ж року в інтерв'ю Ксенії Собчак. Також вона розповіла журналістці скандальні подробиці про життя з Шамаловим та суперечку з екс-чоловіком з приводу опіки над спільною дитиною.

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