Опубліковано запис останньої передачі на підбитому Україною російському крейсері "Москва".
Судячи з запису, корабель був уражений в корпус, внаслідок чого утворилися пробоїни, як пояснив це член екіпажу.
"Москва" 1-й, дві пробоїни, гвинт став, зарився, крен 30 градусів, ляже на бік, підтверджую - пробоїна нижче ватерлінії, місток відрізаний - мовчить, проводимо пасивний порятунок екіпажу", - доповідає російський окупант про декілька влучень в судно.
Флагман Чорноморського флоту "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня.
За даними ЗМІ, в той час на судні перебували сотні моряків, у тому числі строковики.
Мати одного із загиблих членів екіпажу розповіла, що росіяни тоді прямували на висадку десанту в Одесу.
Росія приховує справжні втрати в результаті потоплення крейсера; російське командування також відкидає той факт, що судно було підбите Україною.