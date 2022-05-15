Флагман Чорноморського флоту "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня.

Опубліковано запис останньої передачі на підбитому Україною російському крейсері "Москва".

Судячи з запису, корабель був уражений в корпус, внаслідок чого утворилися пробоїни, як пояснив це член екіпажу.

"Москва" 1-й, дві пробоїни, гвинт став, зарився, крен 30 градусів, ляже на бік, підтверджую - пробоїна нижче ватерлінії, місток відрізаний - мовчить, проводимо пасивний порятунок екіпажу", - доповідає російський окупант про декілька влучень в судно.

Флагман Чорноморського флоту "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун" 13 квітня.

За даними ЗМІ, в той час на судні перебували сотні моряків, у тому числі строковики.

Мати одного із загиблих членів екіпажу розповіла, що росіяни тоді прямували на висадку десанту в Одесу.

Росія приховує справжні втрати в результаті потоплення крейсера; російське командування також відкидає той факт, що судно було підбите Україною.

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