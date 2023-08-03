На цю небезпеку компанія пішла з безвиході, адже не може ремонтувати та обслуговувати гальма.

Літаки "Аерофлоту" тепер літатимуть без гальм, оскільки полагодити їхню несправність без іноземних комплектуючих не можуть.

Як повідомляє профільний проект "Авіаторщина", станом на 31 липня з деактивованими гальмами літали 9 літаків "Аерофлоту":

5 - Boeing 777;

2 - Airbus A321;

1 - Airbus A320;

1 - Airbus A330.

"У літака кілька гальм – по одному на кожне колесо основної стійки шасі. І на повітряних суднах типу A320/321 і A330 можна літати 10 днів лише з одним деактивованим гальмом з 4-х і 8-ми відповідно. А на Boeing 777 – з двома з 12-ти", – йдеться у повідомленні.

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"Аерофлот" працівника бюлетень із безпеки польотів, у якому зазначено, що при гальмуванні з деактивованим гальмом можливе виведення літака з осьової лінії злітно-посадкової смуги (ЗПС).

"Повітряне судно буде мати тенденцію до розвороту в бік, де гальма не деактивовані. Звертайте увагу на даний факт, особливо, при посадці на мокру ЗПС з бічним вітром. Є обмеження по ширині ЗПС. Ризик викочування за межі ЗПС", – попередили пілотів.

Проблеми російської авіації

Через війну проти України у російської авіації з'явились великі проблеми. 2 березня 2022 року найбільші у світі виробники літаків Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Вони призупинили відправку запчастин до Росії, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній з РФ.

В Європі зупинили дію сертифікатів придатності літаків для всіх авіакомпаній РФ.

Однак всупереч санціям, у 2022 році в Росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.

У червні 2023 року російський "Аерофлот" в обхід санкцій оновив софт на літаку Airbus A350. Допомогла російському перевізнику в цьому питанні авіакомпанія з дружньої до РФ країни, яка "неофіційно поділилася оновленням ПЗ і сервісним бюлетенем".

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