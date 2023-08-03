Літаки "Аерофлоту" тепер літатимуть без гальм, оскільки полагодити їхню несправність без іноземних комплектуючих не можуть.
Як повідомляє профільний проект "Авіаторщина", станом на 31 липня з деактивованими гальмами літали 9 літаків "Аерофлоту":
- 5 - Boeing 777;
- 2 - Airbus A321;
- 1 - Airbus A320;
- 1 - Airbus A330.
"У літака кілька гальм – по одному на кожне колесо основної стійки шасі. І на повітряних суднах типу A320/321 і A330 можна літати 10 днів лише з одним деактивованим гальмом з 4-х і 8-ми відповідно. А на Boeing 777 – з двома з 12-ти", – йдеться у повідомленні.
"Аерофлот" працівника бюлетень із безпеки польотів, у якому зазначено, що при гальмуванні з деактивованим гальмом можливе виведення літака з осьової лінії злітно-посадкової смуги (ЗПС).
"Повітряне судно буде мати тенденцію до розвороту в бік, де гальма не деактивовані. Звертайте увагу на даний факт, особливо, при посадці на мокру ЗПС з бічним вітром. Є обмеження по ширині ЗПС. Ризик викочування за межі ЗПС", – попередили пілотів.
Проблеми російської авіації
Через війну проти України у російської авіації з'явились великі проблеми. 2 березня 2022 року найбільші у світі виробники літаків Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Вони призупинили відправку запчастин до Росії, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній з РФ.
В Європі зупинили дію сертифікатів придатності літаків для всіх авіакомпаній РФ.
Однак всупереч санціям, у 2022 році в Росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.
У червні 2023 року російський "Аерофлот" в обхід санкцій оновив софт на літаку Airbus A350. Допомогла російському перевізнику в цьому питанні авіакомпанія з дружньої до РФ країни, яка "неофіційно поділилася оновленням ПЗ і сервісним бюлетенем".