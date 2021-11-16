Спортсмен виступає проти вакцинації й агресивно реагує на всі теми, які стосуються коронавірусу.

На американському острові Гуам боєць ММА з РФ показав всю лють "антивакцинатора", за що тепер йому загрожує серйозний тюремний термін. Професіонал в області змішаних єдиноборств Акмал Хожієв всадив кістку в горло лікаря і добив його ножем після суперечки через щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє портал MMA Junkie.

Свідок інциденту стверджує, що боєць ММА обідав з лікарем-радіологом з меморіальної лікарні Гуама. В ході трапези між чоловіками виникла сварка. Спортсмен, який є лютим "антивакцинатором", посперечався з лікарем через необхідність робити щеплення від коронавірусу.

Суперечка переріс у бійку, під час якої російський боєць почав душити лікаря, той втратив свідомість. Тоді спортсмен схопив обгризену м'ясну кістку, що лежить на тарілці, і вдарив нею в горло опонента. Після цього Хожієв не заспокоївся. Він взяв ніж і добив лікаря кількома ударами.

Поліція знайшла мертвого чоловіка в калюжі його крові. Поруч з трупом сидів боєць, який почав говорити про те, що це він убив лікаря.

Читайте такожРосіянин після розставання вирішив відсудити у колишньої гроші за презервативиВетеран MMA Джей-Джей Емброуз, який прославився виступами в Bellator, дізнавшись про інцидент розповів, що він вже давно бачив агресію "антивакцинатора". За словами Емброуза, Хожієв потребував допомоги, тому що він перестав контролювати свою лють і часто зривався на людей.

27-річному бійцеві з РФ пред'явили звинувачення у вбивстві при обтяжуючих обставинах із застосуванням смертоносної зброї та при обтяжуючих обставинах другого ступеня із застосуванням смертоносної зброї. Суд встановив заставу в розмірі 1 мільйона доларів. Наступне засідання у справі про лють "антивакцинатора" відбудеться 19 листопада.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні висловлювання "антивакцинаторів" і людей, які чомусь заперечують факт існування коронавірусу, не завжди готові слухати й приймати. Так, у Мелітополі з криками і матами вигнали з маршрутки "антимасочника", який відмовлявся надягати маску навіть після прохань пасажирів. Чоловіка штовхали ногами й руками.

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Автор: Віолетта Орлова