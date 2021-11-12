Люди кричали, що спізнюються на роботу, але чоловік все одно відмовлявся надіти маску, яку йому дали пасажири.

В одній з маршруток Мелітополя стався скандал - чоловік увійшов в салон без маски й не реагував на обурення пасажирів. Водій відмовився везти його, але той все одно не хотів надягати маску. У підсумку чоловіка з криками й матами вигнали з маршрутки. "Антимасочника" лупцювали ногами та руками.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Мелітопольграм".

Так, чоловік впевнено стояв у салоні маршрутки без маски й навідріз відмовлявся дотримуватися правил. Пасажири хотіли скоріше потрапити на роботу, тому вони навіть запропонували йому маску, але той був налаштований рішуче.

Однак "поодинокий протест" не вдався. Водій сказав, що не буде везти такого пасажира, на що інші стали кричати про необхідність викликати поліцію. Але, як зауважив шофер, "антимасочник" відразу втече, коли на нього викличуть наряд.

Люди були обурені вчинком чоловіка. Вони кричали, що через нього пасажири спізнюються на роботу. У підсумку ситуація загострилася, чоловіка почали виштовхувати з маршрутки. "Антимасочника" штовхали ногами й руками, він намагався чинити опір, але його все одно вигнали з салону.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Мелітополі 17-річний хлопець врятував пасажирів. Водієві стало погано, маршрутка виїхала на зустрічну.

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Автор: Поліна Кузенко