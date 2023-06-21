Фастфуд перетворюється для росіян на предмет розкоші.

Російська мережа "Вкусно – и точка", яка замінила для жителів країни-агресора популярну американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's після відходу останньої з ринку, відкриває нові заклади для місцевої "еліти".

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, ресторани "для багатих" з'являться в Москві, Підмосков'ї (Боброво), Обнінську (Калузька область). Планується відкриття і на Далекому Сході, але там ціни, як очікується, будуть ще вищими.

У "Вкусно – и точка" пояснюють, що ціни будуть відрізнятися навіть в закладах одного міста, оскільки розраховувати їх будуть в залежності від локації і витрат на оренду.

Відео дня

Хвиля підвищень також торкнеться колишніх "МакКафе", але зростання буде незначним (5-15 рублів на кожну позицію – від круасанів і еклерів, до сирників і тістечок).

Вихід McDonald's з Росії

У березні 2022 року в McDonald's оголосили, що закриють всі ресторани у Росії на тлі розпочатої російськими окупантами війни проти України. Згодом американська корпорація прийняла рішення про вихід з російського ринку.

Активи McDonald's викупив російський бізнесмен і нафтовик Александр Говор, чия компанії "ГиД" раніше управляла 25 ресторанів мережі в Сибіру.

У приміщеннях McDonald's відкрилися заклади нової мережі з промовистою назвою – "Вкусно – и точка". Спершу у закладах використовували для приготування страв продукти, що залишилися від McDonald's , наприклад, булки. Якість продукції в нових ресторанах залишала бажати ліпшого – росіяни скаржилися на цвіль і гниль.

Хоча меню закладів дочиста скопіювали, зробити ресторани ідентичними тим, що закрилися, не вийшло. Набори з іграшками так і не ввели через проблеми з поставками, а замість звичної Coca-Cola там подають російську підробку.

Вас також можуть зацікавити новини: