У помічники він взяв двох 22-річних дівчат, з якими познайомився, коли викликав клінінгову службу.

У Пермі (Росія) поліцейські знайшли у квартирі нарколабораторію, в якій 16-річний школяр займався виготовленням наркотиків.

Про це повідомляє прес-служба російського МВС.

Підліток заробив гроші, працюючи кур'єром з доставки їжі, і зняв трикімнатну квартиру. Батькам він сказав, що буде там вирощувати полуницю і зелень на продаж, а сам почав виготовляти мефедрон. Підпільне підприємство працювало кількох місяців.

Читайте такожРосіянку оштрафували за фото шкарпеток із зображенням конопель

У помічники він взяв двох 22-річних дівчат, з якими познайомився, коли викликав клінінгову службу. Дівчата прийшли прибирати квартиру, а потім стали допомагати підлітку з реалізацією мефедрона. Також подруги робили закладки.

Поліція вилучила 300 грамів наркотику, хімічні реактиви та лабораторне обладнання. Порушено кримінальну справу про незаконний обіг заборонених речовин.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН