У Пермі (Росія) поліцейські знайшли у квартирі нарколабораторію, в якій 16-річний школяр займався виготовленням наркотиків.
Про це повідомляє прес-служба російського МВС.
Підліток заробив гроші, працюючи кур'єром з доставки їжі, і зняв трикімнатну квартиру. Батькам він сказав, що буде там вирощувати полуницю і зелень на продаж, а сам почав виготовляти мефедрон. Підпільне підприємство працювало кількох місяців.
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У помічники він взяв двох 22-річних дівчат, з якими познайомився, коли викликав клінінгову службу. Дівчата прийшли прибирати квартиру, а потім стали допомагати підлітку з реалізацією мефедрона. Також подруги робили закладки.
Поліція вилучила 300 грамів наркотику, хімічні реактиви та лабораторне обладнання. Порушено кримінальну справу про незаконний обіг заборонених речовин.
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