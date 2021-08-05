На третьому поверсі покинутої будівлі горіло сміття на площі 30 квадратних метрів

У Кіровському районі Санкт-Петербурга зняли відео, на якому діти незворушно каталися на гойдалках на тлі палаючого будинку.

Запис швидко став вірусним і розійшовся мережею.

"Безтурботність дітей на гойдалці посміхнула, звичайно", - прокоментувала відео одна з користувачок мережі.

Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа сталася на проспекті Стачек, 172 в середу, 4 серпня. На третьому поверсі покинутої будівлі горіло сміття на площі 30 квадратних метрів.

Пожежники впоралися з вогнем за півгодини. Постраждалих немає.

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Автор: Денис Прядко