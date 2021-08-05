Пожежники впоралися з вогнем за півгодини / скріншот з відео
У Кіровському районі Санкт-Петербурга зняли відео, на якому діти незворушно каталися на гойдалках на тлі палаючого будинку.
Запис швидко став вірусним і розійшовся мережею.
"Безтурботність дітей на гойдалці посміхнула, звичайно", - прокоментувала відео одна з користувачок мережі.
Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа сталася на проспекті Стачек, 172 в середу, 4 серпня. На третьому поверсі покинутої будівлі горіло сміття на площі 30 квадратних метрів.
Пожежники впоралися з вогнем за півгодини. Постраждалих немає.