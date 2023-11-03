Аргументом у суді, наприклад, може стати антивоєнна позиція опонента.

У Росії почали експлуатувати тему війни проти України в цивільних судових справах, наприклад, при розподілі майна і навіть дітей. Про це пише опозиційне видання "Можем объяснить".

Видання наводить кілька показових прикладів, які ілюструють нову системну практику в російських судах.

Наприклад, росіянка, яка втекла до Швеції з чотирма дітьми, показала журналістам рішення Промислового суду Самари за її судовим спором з колишнім чоловіком. Чоловік відмовлявся платити аліменти на дітей, мотивуючи відмову антивоєнною позицією колишньої дружини. Зокрема він послався на те, що жінка бере участь у зборах матеріальної допомоги для українців, тому він боїться, що його аліменти підуть не на дітей. Втім, суддя батькові не повірила і зобов'язала його платити аліменти.

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Інша нова практика в Росії - послуги зі стягнення аліментів з "учасників СВО". Багато адвокатів зараз зробили саме цей напрямок своїм основним "профілем".

Дуже цікавою є практика стягнення "гробових" на користь батьків, які свого часу пішли з сім'ї. Чоловіки, які колись кинули своїх дітей, тепер намагаються відсудити виплати за загиблих синів у їхніх матерів. Причому явище стало настільки масовим, що жінки, які ростили дітей самотужки, змушені були створити петицію із закликом змінити правила виплат гробових.

Куди сумнішою виглядає практика, коли російська держава намагається позбавити батьківських прав тих своїх громадян, які виступають проти війни. Найбільше відомі випадки журналістки Марини Овсянникової та Олексія Москалькова.

Хто такі Марина Овсяннікова та Олексій Москальков

Як писав УНІАН, Марина Овсяннікова - колишня співробітниця російського "Першого каналу". У середині березня 2022 року їй вдалося проникнути в студію служби новин під час прямого ефіру і показати в камеру антивоєнний плакат прямо під час випуску програми "Время". Пізніше їй вдалося втекти до Франції разом з дочкою. У жовтні 2023 року російський суд заочно засудив її до 8,5 років колонії на "фейки" про російську армію. Її колишній чоловік зараз через суд домагається позбавлення її батьківських прав на їхню дочку.

Олексій Москальков - звичайний житель Тульської області. Навесні 2022 року він почав публікувати в соцмережах антивоєнні пости, а його дочка на уроці в школі намалювала антивоєнний малюнок. Російські силовики заарештували Олексія, а його дочку віддали під піклування державних органів опіки.

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