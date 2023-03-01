Дитину можуть забрати органи опіки.

У Тульській області заарештували 53-річного Олексія Москальова. Його звинуватили в "дискредитації" армії РФ через антивоєнний малюнок дочки. Вона намалювала жінку, яка стояла біля прапора України і загороджувала дитину від ракет, що летіли з боку Росії.

Про це розповіла "Дождю" муніципальний депутат Ольга Подольська. За її словами, Москальов розповів ЗМІ про переслідування. Після цього за ним приїхали силовики, посадили в автомобіль і відвезли в невідомому напрямку.

Дочка чоловіка, Маша, перебуває вдома під наглядом служб опіки. До самого Москальова приїхав адвокат, але його ім'я не розкривається, щоб захистити від можливого тиску.

Відео дня

Зазначається, що Москальов вже двічі отримував штрафи за "дискредитацію" армії через свої пости в соцмережах. Чоловік також скаржився, що на допиті в будівлі ФСБ його побили.

Росіян садять за антивоєнну позицію

В Росії продовжують безглуздо звинувачувати людей у "дискредитації" російської армії. Одного разу жителю Москви оголосили підозру за цією диктаторською статтею за напис - він витоптав на снігу фразу "365 ні".

У січні 44-річну жительку Рязанської області Юлію Варакушину затримали за антивоєнний напис в туалеті торгового центру.

Зафіксовані і зовсім дивні ситуації. Наприклад, суд Чити (Забайкальський край) оштрафував росіянина Івана Лосєва за переказ його сну за участю президента України Володимира Зеленського.

Водночас проти депутата Законодавчих зборів Карелії від партії "Яблуко" Емілії Слабунової порушили адміністративну справу про "дискредитацію" армії за заклик витрачати гроші на школи, а не на війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: