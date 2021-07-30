За даними ЗМІ, чоловік зустрічався з дівчинкою.

У Самарській області підполковника поліції підозрюють у вбивстві 15-річної школярки.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Тіло дев'ятикласниці з ножовими пораненнями в області шиї виявили в селищі Петра Діброва. Очевидиця розповіла поліції, що на її очах дівчинку притискав до землі якийсь чоловік. Після цього він сів у білу Toyota і поїхав.

Поліцейські знайшли господаря машини. Той розповів, що віддав автомобіль своєму зятю, начальнику відділення по розкриттю тяжких і особливо тяжких злочинів проти особистості Антону Безчетвертеву.

Читайте такожДруг попросив: у Росії поліцейський заради покарання зґвалтував 18-річну дівчинуПідозрюваного затримали. За інформацією джерел "Бази", чоловік зустрічався з 15-річною школяркою.

"Нещодавно відносини розладналися і дівчина стала погрожувати, що розповість всім про їх інтрижку. Можливо, це і стало мотивом для вбивства", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Людмила Жерновська