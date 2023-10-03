На Google карті російського Бєлгорода з'явився "пам'ятник Степану Бандері".
Як повідомляє пропагандистське видання "Попіл", "культова споруда" нібито розташована на місці багатоповерхового будинку по вулиці Жовтнева, 46 у центрі Бєлгорода.
У відгуках об'єкта деякі користувачі Google пишуть, що не можуть знайти "пам'ятник" і прикріпляють фотографії того самого будинку, на місці якого нібито існує скульптура Степана Бандери.
Судячи з коментарів, "пам'ятник" нібито стоїть тут як мінімум 5 місяців.
Хто такий Степан Бандера
Степан Бандера - лідер українських націоналістів. Він з'явився на світ у родині греко-католицького священика в селі Старий Угринів.
В Організацію Українських Націоналістів (ОУН) Бандера вступив ще в 1929 році, а за чотири роки став на західно-українських землях офіційним крайовим провідником ОУН.
В ОУН Бандера проявив себе як радикальний політик: наприклад, він організував кілька політичних вбивств (у тому числі секретаря консульства СРСР у Львові Олексія Майлова – як відповідь ОУН на Голодомор в Україні).
У 1959 році Бандеру вбили в Мюнхені, де той провів останні роки життя. За смерть Бандери відповідальність несе радянський агент Богдан Сташинський.