У Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням.

Міноборони РФ у щоденному зведенні показало мапу України з майже деокупованою Харківською областю.

Звітуючи про "сотні" знищених "націоналістів" і й десятки одиниць "натівського озброєння" МО РФ між іншим показало мапу з начебто актуальною лінією фронту, посунутою аж до Донецької і Луганської області.

Харківська область на мапі російського Міноборони вже майже деокупована, концентрація російських військ спостерігається на адмінкордоні з Донбасом.

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На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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