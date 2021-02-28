За словами правозахисника, в'язні не в захваті від майбутнього сусідства з відомим політиком.

Російського опозиціонера Олексія Навального етапували в колонію "ИК-2" у Володимирській області. При цьому по прибуттю Навального не били, що викликало здивування серед ув'язнених.

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Про це повідомляють "Открытые медиа" посилаючись на активіста фонду "Русь Сидящая" Руслана Вахарова.

За словами правозахисника, в`язнів "ИК-2" здивувало те, що «приймання» етапу 27 лютого співробітники колонії провели строго за правилами внутрішнього розпорядку. Ані Навального, ані інших ув'язнених, що прибули з ним, не били.

Як зазначається, зазвичай новоприбулих в "ИК-2" засуджених могли вдарити відразу на виході з автозаку по дорозі на обшук. "Приймання" без побиття виявилося в новинку тим, хто давно відбуває там покарання.

При цьому ув'язнені не в захваті від майбутнього сусідства з відомим політиком.

«Зеків лякає невідомість, там всі не раді появі Навального - у них тільки життя в ув'язненні налагодилося, а тепер можуть „гайки закрутити“ [посилити режим]», — пояснив Руслан Вахаров в розмові з журналістами.

Тепер Навальний відбуде карантин, після чого його зарахують в один із загонів.

Справа Навального: подробиці

Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали відразу ж після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

2 лютого суд в Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму після того, як Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в порушенні умов випробувального терміну.

З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії близько 2 років 5 місяців.

22 лютого глави МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини у зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.

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Автор: УНІАН