Місцева влада заявила, що студент може використовувати "альтернативні методи" комунікації.

Студент Омського інституту водного транспорту Олексій Дудоладов змушений йти в ліс і забиратися на восьмиметрову березу, щоб зловити інтернет. Тільки так йому вдається зайти в Zoom для віддаленого навчання.

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Як повідомляє TJournal, юнак звернувся зі своєю проблемою до губернатора Омської області Олександра Буркова. Дудоладов живе в селі Станкевичі. У нього вдома є Інтернет, але тільки 2G — це не дозволяє завантажити необхідний софт.

Зазначається, що влітку хлопець став популярним блогером в TikTok – там він викладає ролики про сільське життя і показує, як вести господарство. На його аккаунт підписані понад 122 тисячі користувачів.

"Влітку цього року я став популярним блогером в тіктоку і проводив прямі ефіри з берези. Але, розумієте, зараз не травень місяць на дворі, і мені доводиться жертвувати своїм здоров'ям. Я вже хворів двосторонньою пневмонією. Олександр Леонідович, я б хотів уточнити від імені всіх студентів, у яких поганий інтернет, як вирішити дане питання?» - поцікавився студент.

У прес-службі регіонального Міністерства освіти на звернення Дудоладова відповіли, що студент може використовувати для навчання й інші методи зв'язку.

«На жаль, Олексій не звернувся безпосередньо до своїх викладачів. При виборі форм організації навчального процесу можна використовувати не тільки відео, але й альтернативні методи. Наприклад, різноманітні месенджери, інші засоби комунікації, в тому числі телефонні дзвінки та електронну пошту», — сказали у відомстві.

Зазначається, що в селі Станкевичі живуть всього 39 осіб. В основному це одні пенсіонери, а вся молодь роз'їхалася. Олексій теж поїхав, але, за його словами, забувати про коріння не має наміру.

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Автор: Дмитро Захаров