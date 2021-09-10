У колах експертів підозрюють, що просто не спрацював російський РЕБ.

Російський військовий загинув у Сирії після підриву авто на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на підтвердження Міноборони РФ.

"9 вересня у провінції Хомс Сирійської Арабської Республіки у ході рекогностування російською військовою поліцією маршруту проходження гуманітарної колони, стався підрив встановленого на узбіччі дороги вибухового пристрою", – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

Один військовий РФ від отриманих травм помер. У соцмережах пишуть, що загиблий мав звання підполковника.

Як пише портал VL.ru з посиланням на джерела, загиблим підполковником був 45-річний Олексій Шнайдер з Новосибірська, який тривалий час служив у Сухопутних військах РФ у Сергіївці. Його перевели у Мурманськ, а звідти відправили у Сирію.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко уточнив, інформує Інформаційний спротив, що підірваний у Сирії броньований КамАЗ був обладнаний комплексом РЕБ, який, за ідеєю, повинен перешкоджати здійсненню радіокерованого підриву.

"Уточнення про те, який саме вибуховий пристрій було використано, на подив, досі немає. Хоча його ідентифікувати – кілька годин роботи вибухотехніка, що наштовхує на думку, що просто РЕБ не спрацював. Загалом, РЕБ не захистив, а броня не вберегла – Made in Russia!", – пояснив експерт.

За даними РФ, протягом операції у Сирії загинули 112 російських військових.

Військову операцію у Сирії Росія проводить з вересня 2015 року. У військових є дві бази – на аеродромі "Хмеймім" та порту Тартус. Офіційно Росія підтримує режим Асада.

Автор: Віолетта Орлова